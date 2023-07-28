الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط نتائج امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023.. من هُنا

الثانوية العامة 2023
الثانوية العامة 2023

من الموضوعات التي يرتفع معدل البحث عنها هو رابطنتائج امتحانات  الصف الثالث الثانوي 2023 والتي يسعى طلاب وطالبات الثانوية العامة للاستعلام عنها للاطمئنان على نتيجة امتحانات نهاية العام الدراسي 2022/2023.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 المنيا وخطوات الحصول عليها إلكترونياً

رابط نتائج امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023.. من هُنا

 

في هذا التقرير نوضح رابط الوصول إلى رابط نتائج امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 خاصة بعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية التي انتهت تقريبًا في نفس موعد انتهاء امتحانات الصف الثالث الثانوي.

يقدم موقع الدستور رابط مباشر للوصول إلى نتائج الصف الثالث الثانوي فور ظهور النتيجة من هنا 

https://natega.dostor.org/

يكون الاستعلام برقم الجلوس 

والضغط على كلمة عرض النتيجة 

مع العلم أن نتائج الصف الثالث الثانوي 2023 لم تعلن حتى الآن ومن المقرر أن تعلن الأسبوع القادم وهو بداية أغسطس كما أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مطلع أغسطس هو توقيت إعلان نتيجة الثانوية العامة. 

وما يتم إعلانه خلال هذا الوقت هو مؤشرات النجاح في المواد التي امتحن فيها طلاب الصف الثالث الثانوي امتحانات نهاية العام الدراسي في الفترة من الإثنين 12 يونيو وحتى الخميس 13 يوليو 2023.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 المنيا وخطوات الحصول عليها إلكترونياً

نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة الغربية

نتائج الثانوية الأزهرية 2023 

تم الإعلان أمس الخميس 27 يوليو 2023 نتائج الثانوية الأزهرية 2023 ونسب النجاح في كلا من الشعبتين العلمية والأدبية. 

يمكن الحصول على نتائج الثانوية الأزهرية 2023 من خلال رابط بوابة الأزهر الإلكترونية الموجود هنا 

https://natiga.azhar.eg/

بمجرد فتح الصفحة اكتب الرقم القومي للطالب 

الضغط على كلمة بحث لعرض النتيجة 

مع العلم أن  هذه النتيجة استرشادية فقط وفي حال الرغبة في معرفة الدرجات يرجى مراجعة المعهد خلال يومين من تاريخ إعلان النتيجة.

وكان قد أعلن أمس الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف نسب النجاح في نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول للعام الدراسي 2022/2023 والتي بلغت 52.38%.

بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي للثانوية الأزهرية 46.63%، من إجمالي عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771 منقسم إلى  56287 البنين ومن الفتيات 34484.

أما نسبة النجاح في القسم العلمي للثانوية الأزهرية فقد بلغت 59.34%، من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين من القسم العلمي والبالغ 50738 منقسم إلى 27435 من البنين، ومن الفتيات 23303.

 

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توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 جامعة الأزهر

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برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

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