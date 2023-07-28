من الموضوعات التي يرتفع معدل البحث عنها هو رابطنتائج امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 والتي يسعى طلاب وطالبات الثانوية العامة للاستعلام عنها للاطمئنان على نتيجة امتحانات نهاية العام الدراسي 2022/2023.

رابط نتائج امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023.. من هُنا

في هذا التقرير نوضح رابط الوصول إلى رابط نتائج امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 خاصة بعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية التي انتهت تقريبًا في نفس موعد انتهاء امتحانات الصف الثالث الثانوي.

يقدم موقع الدستور رابط مباشر للوصول إلى نتائج الصف الثالث الثانوي فور ظهور النتيجة من هنا

https://natega.dostor.org/

يكون الاستعلام برقم الجلوس

والضغط على كلمة عرض النتيجة

مع العلم أن نتائج الصف الثالث الثانوي 2023 لم تعلن حتى الآن ومن المقرر أن تعلن الأسبوع القادم وهو بداية أغسطس كما أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مطلع أغسطس هو توقيت إعلان نتيجة الثانوية العامة.

وما يتم إعلانه خلال هذا الوقت هو مؤشرات النجاح في المواد التي امتحن فيها طلاب الصف الثالث الثانوي امتحانات نهاية العام الدراسي في الفترة من الإثنين 12 يونيو وحتى الخميس 13 يوليو 2023.

نتائج الثانوية الأزهرية 2023

تم الإعلان أمس الخميس 27 يوليو 2023 نتائج الثانوية الأزهرية 2023 ونسب النجاح في كلا من الشعبتين العلمية والأدبية.

يمكن الحصول على نتائج الثانوية الأزهرية 2023 من خلال رابط بوابة الأزهر الإلكترونية الموجود هنا

https://natiga.azhar.eg/

بمجرد فتح الصفحة اكتب الرقم القومي للطالب

الضغط على كلمة بحث لعرض النتيجة

مع العلم أن هذه النتيجة استرشادية فقط وفي حال الرغبة في معرفة الدرجات يرجى مراجعة المعهد خلال يومين من تاريخ إعلان النتيجة.

وكان قد أعلن أمس الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف نسب النجاح في نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول للعام الدراسي 2022/2023 والتي بلغت 52.38%.

بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي للثانوية الأزهرية 46.63%، من إجمالي عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771 منقسم إلى 56287 البنين ومن الفتيات 34484.

أما نسبة النجاح في القسم العلمي للثانوية الأزهرية فقد بلغت 59.34%، من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين من القسم العلمي والبالغ 50738 منقسم إلى 27435 من البنين، ومن الفتيات 23303.