"القاهرة الإخبارية": السفير الأمريكى بالخرطوم يصل جدة لاستئناف الحوار

وصل جون جودفري، السفير الأمريكي بالخرطوم، جدة لاستئناف جهود الحوار بين الجيش السوداني والدعم السريع، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها اليوم الجمعة.

وغرد السفير الأمريكي بالخرطوم، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: 'لا يمكن لأطراف النزاع أن تملي على السودان مستقبل ما بعد الصراع، ولا تزال الولايات المتحدة منخرطة بعمق مع الأطراف في الجهود المبذولة لإسكات البنادق واستعادة السلام والأمن والاستقرار في السودان.

وكان أعلن الجيش السوداني، الخميس، عن عودة وفده إلى محادثات جدة الرامية إلى إعادة السلام للبلاد، إلى السودان "للتشاور".

وأفاد الجيش السوداني في بيان بأن "الوفد سيكون مستعدًا لمواصلة المباحثات "متى ما تم استئنافها بعد تذليل المعوقات".

وأضاف أن الخلاف على قضايا "من بينها إخلاء المتمردين لمنازل المواطنين بكافة مناطق العاصمة وإخلاء مرافق الخدمات والمستشفيات والطرق أدى إلى عدم التوصل لاتفاق وقف العدائيات".