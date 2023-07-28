الجمعة 28 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": السفير الأمريكى بالخرطوم يصل جدة لاستئناف الحوار

جون جودفري
جون جودفري

وصل جون جودفري، السفير الأمريكي بالخرطوم، جدة لاستئناف جهود الحوار بين الجيش السوداني والدعم السريع، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها اليوم الجمعة.

وغرد السفير الأمريكي بالخرطوم، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: 'لا يمكن لأطراف النزاع أن تملي على السودان مستقبل ما بعد الصراع، ولا تزال الولايات المتحدة منخرطة بعمق مع الأطراف في الجهود المبذولة لإسكات البنادق واستعادة السلام والأمن والاستقرار في السودان.

وكان أعلن الجيش السوداني، الخميس، عن عودة وفده إلى محادثات جدة الرامية إلى إعادة السلام للبلاد، إلى السودان "للتشاور".

وأفاد الجيش السوداني في بيان بأن "الوفد سيكون مستعدًا لمواصلة المباحثات "متى ما تم استئنافها بعد تذليل المعوقات".

وأضاف أن الخلاف على قضايا "من بينها إخلاء المتمردين لمنازل المواطنين بكافة مناطق العاصمة وإخلاء مرافق الخدمات والمستشفيات والطرق أدى إلى عدم التوصل لاتفاق وقف العدائيات".

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

"شعبة الذهب" تُحذر المواطنين من عيار دخيل على السوق المحلية

كم نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 المواد العلمية

مقارنة بـ 2022.. ننشر نسب نجاح امتحانات الثانوية العامة 2023 فى 10 مواد

اتحاد الكرة يرفض طلب المصرى بتأجيل مباراته فى كأس مصر (مستند)

مهرجان العلمين.. تفاصيل وأسعار تذاكر حفل الموسيقار عمر خيرت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟