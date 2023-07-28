مؤتمر علمي: اللقاحات لها دور محوري في حماية الصحة العامة

أكد الدكتور جمال عصمت، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بطب قصر العيني والرئيس الشرفي للمؤسسة الموحدة للكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، أهمية اللقاحات، ليس فقط كوسيلة لحماية الأفراد من الأمراض، لكن كونها لها دورا محوريا أيضا في حماية الصحة العامة.

جاء ذلك خلال المؤتمر العلمي الذي أقامته المؤسسة الموحدة للكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، اليوم الجمعة، بالتزامن مع اليوم العالمي للالتهاب الكبدي، وتم خلاله تسليط الضوء على جهود الدولة المصرية المبذولة للنجاح في القضاء على فيروس سي، إلى جانب إلقاء الضوء على مفاهيم الطب الوقائي بهدف توعية مقدمي الرعاية الصحية حول الدور الهام للقاحات، بالإضافة إلى الدفع نحو إدراك الحاجة الملحة لتطعيم الكبار ووقايتهم من الأمراض.

وأشار الدكتور جمال عصمت إلى ضرورة الوقاية بين الفئات الأكثر عرضة للخطر، بما في ذلك الأشخاص المصابون بأمراض مثل الالتهاب الكبدي الفيروسي، وفيروس نقص المناعة البشرية، وتليف الكبد، والتهاب الأمعاء المزمن، وغيرها من الأمراض المهددة للحياة، والتي يمكن الوقاية منها من خلال اللقاحات.