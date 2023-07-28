حبس تشكيلين لسرقة الدراجات والسيارات فى البساتين

قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس تشكيل عصابي لسرقة السيارات والدراجات النارية، بنطاق دائرة القسم، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج حال شروعهم فى سرقة دراجة نارية بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزتهم "سيارة ملك أحدهم- فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار- مبلغ مالي"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 3 وقائع سرقة بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك".

كما ضبط شخصين"لهما معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث حال شروعهما في سرقة سيارة بدائرة قسم شرطة البساتين.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة بأسلوب الجر، تم بإرشادهما ضبط بعض الأجزاء المتبقية من السيارات المستولى عليها لدى عميليهما "سيئ النية" أمكن ضبطهما، كما تم بإرشادهما ضبط الأدوات المستخدمة فى تقطيع السيارات المستولى عليها، باستدعاء المجنى عليهم اتهموهم بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.