"طعنة فى القلب".. مشادة كلامية تحولت لجريمة قتل فى السلام

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على المتهم بقتل جاره الشاب "بطعنة في القلب"، بسبب خلافات سابقة بينهما في منطقة السلام بالقاهرة، وتم التحفظ على أداة الجريمة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوصول شخص مصاب بطعنة نافذة لأحد المستشفيات، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة الإسعافات بدائرة القسم.

وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى، وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية حدثت بين المجني عليه وآخر بسبب خلافات بينهما، فقام المتهم بتسديد طعنة نافذة للمجني عليه.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات.