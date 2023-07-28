الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط ‏79661 مخالفة فى حملة أمنية خلال 24 ساعة

حملة أمنية
حملة أمنية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط "79661" مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:

  "26470" مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

  "988" مخالفة السير بدون تراخيص.

  "8" دراجات نارية مخالفة.

  "5" مخالفات موقف عشوائى.

  "6" مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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