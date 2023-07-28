حبس تاجر مخدرات بحوزته كيلو حشيش فى القطامية

أمرت نيابة القطامية، بحبس تاجر مواد مخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بحيازة كيلو من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض، واعترف المتهم عقب القبض عليه، أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بالاتجار بالمخدر المضبوط، واستعداده لترويجه بين عملائه.

وأرشد المتهم عن مصدر الحصول على المخدر، كما اعترف بتخزينه بمسكنه، تمهيدا لترويجه بين عملائه، وحيازته السلاح المضبوط لاستخدامه في الدفاع عن نفسه، أثناء ترويج المواد المخدرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة القطامية، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلوجرام – سلاح أبيض "مطواة").. وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار بها بدائرة القسم والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.