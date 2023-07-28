الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 6 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية خلال 24 ساعة

الامن
الامن

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 6 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، و253 حكمًا قضائيًا متنوعًا، و2028 مخالفات مرورية، و24 قضية في مجال الأمن العام، وضبط قضية تهريب النقد.

وفي مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط 6 قضايا، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، تم ضبط قضية واحدة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 2028 مخالفة مرورية متنوعة. 

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 24 قضية، وفي مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 253 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وفي مجاليّ مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية تزوير المستندات، وتم ضبط 7 قضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.

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