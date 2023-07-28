شرطة النقل والمواصلات تضبط 1721 قضية خلال 24 ساعة

كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن عدة نتائج إيجابية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، ففي مجال الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط 1721 قضية متنوعة.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.