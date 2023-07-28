ضبط 14 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن عدة نتائج إيجابية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وفي مجال الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 14167 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.