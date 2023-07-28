79 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور حملاتها لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 79661 مخالفة مرورية متنوعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 26470 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و988 مخالفة السير بدون تراخيص و8 دراجات نارية مخالفة و5 مخالفات موقف عشوائي و6 مخالفات شروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.