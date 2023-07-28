الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حملات وأنشطة توعوية للحفاظ على المياه ومشروعات البنية الأساسية بالمنوفية

أنشطة توعوية
أنشطة توعوية

وجّه الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، بأهمية تنفيذ مبادرات توعوية؛ للحفاظ على المياه والتعريف بكيفية الحفاظ على مشروعات البنية الأساسية والاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

ونفَّذ الفريق التوعوي عددًا من الأنشطة التوعوية، شملت عقد ندوات خاصة بتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

وأضاف نجيب، أن الأنشطة شملت أيضًا إجراء استطلاعات لرأي المواطنين في الخدمات المُقدّمة بمياه الشرب والصرف الصحي والتعرف على مشكلاتهم لبحثها وحلّها، بالإضافة إلى حملات طرق الأبواب؛ للوصول لأكبر فئة مستهدفة من السيدات وتوزيع مطبوعات للحفاظ على المياه وكيفية الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي مما يعود بالنفع على المواطنين والتعريف بالخط الساخن 125.

استهلاك المياه استثمارات الاستثمارات الضخمة الانشطة التوعوية أساسية استهلاك اهمية استطلاعات

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