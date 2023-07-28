إزالة 280 حالة تعدٍ ضمن المرحلة الثالثة لحملات إزالة التعديات في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات، الجاري تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعدته الإدارة العامة لأملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته قد وصل إلى 280 حالة تعدٍ منها (189 حالة تعدٍ مباني على مساحة 34233 متر+ 91 حالة زراعة على مساحة 3 أفدنة و20 قيراطًا)، وذلك منذ بدء تنفيذ المرحلة الثالثة "8 يوليو الجاري" وحتى الأربعاء 26 من نفس الشهر.

يُذكر أن الموجة الحالية "21" من حملات الإزالة، قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 29 أبريل الماضي إلى 19 مايو 2023، وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها 402 حالة تعدٍ "مبان وزراعة"، واستكملت بالمرحلة الثانية في الفترة من 27 مايو 2023 وحتى 16 يونيو الماضي، وتم خلالها إزالة 375 حالة تعدٍ، وتختتم بالمرحلة الثالثة التي تختتم 28 يوليو الجاري.