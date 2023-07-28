الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط شاب بحوزته بندقية خرطوش وكارنيه مزوّر بمنطقة السيدة زينب

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط شاب بحوزته بندقية خرطوش وكارنيه مزوّر بمنطقة السيدة زينب، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص حال استقلاله سيارة بدائرة القسم وبحوزته بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- كارنيه باسمه منسوبا لإحدى الجهات بالدولة "مزور".

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات أقرّ بتحصله على الكارنية المزور من أحد الأشخاص "محبوس على ذمة قضية تزوير"، كما أقر بتحصله على السلاح النارى من آخر مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط "له معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأخير بدائرة قسم شرطة مطروح، وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهم الأول، وبتفتيش مسكنه عُثر على "ماكينة كبس وتصنيع أقراص مخدرة- عدد من الأقراص المخدرة - 4 عبوات تحتوى على بودرة وأقراص مطحونة - 4 كيلوجرامات بودرة تستخدم فى تصنيع الأقراص المخدرة- عد 34 عبوة لعقاقير مختلفة الأنواع- مجموعة من أدوات وخامات إعادة تصنيع الأقراص".

وبمواجهته، اعترف بقيامه بإنشاء مصنع لتصنيع الأقراص المخدرة بقصد الاتجار بها بنطاق محافظتى الإسكندرية ومطروح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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