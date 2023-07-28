الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعد بيعه 3 مرات.. سقوط المتهم بسرقة هاتف أجنبى فى القاهرة

حبس
حبس

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثانٍ مدينة نصر، بمديرية أمن القاهرة، من شخصين، أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول، بفقد حقيبة الظهر الخاصة بأحدهما وبداخلها هاتف محمول- جواز سفر- بعض المتعلقات الشخصية.

بإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفني، أمكن تحديد حائز الهاتف المحمول أحد الأشخاص- مقيم بالجيزة، أمكن ضبطه، وبمواجهته نفى علمه بأن الهاتف من متحصلات واقعة سرقة، وأقر بشراء الهاتف من أحد الأشخاص- مقيم بالجيزة، من على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تحديده وضبطه، وبمواجهته أقر بشراء الهاتف من أحد بائعي الهواتف المحمولة المترجلين، وبتكثيف التحريات تم تحديده وضبطه، وتبين أن له معلومات جنائية، وبمواجهته أقر بعلمه بكونه من متحصلات واقعة سرقة، وأنه تحصل عليه من عامل- مقيم بمحافظة المنيا.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة، وتم بإرشاده ضبط الحقيبة الخاصة بالمجنى عليه وبداخلها جواز السفر- كروت بنكية وبعض المتعلقات الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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