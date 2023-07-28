الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المعمل الجنائى يعاين موقع حريق شقة سكنية بالسيدة زينب

حريق شقة
حريق شقة

يجري المعمل الجنائي معاينة تصويرية لموقع حريق محدود شب في شقة سكنية بمنطقة السيدة زينب ولم يسفر عن ثمة خسائر في الأرواح أو إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا بنشوب حريق في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء.

وبالانتقال تبين نشوب حريق محدود في شقة سكنية بالطابق الثاني في عقار مكون من 6 طوابق، وتم فرض كردون أمني حول العقار لضمان عدم امتداد النيران إلى باقي العقارات المجاورة، وتمكنت قوات الحماية المدينة من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى طوابق العقار محل البلاغ.

كما باشرت قوات الحماية المدينة أعمال التبريد خشية تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، ولم يسفر الحريق عن خسائر في الأرواح أو إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

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