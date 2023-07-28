الرئيس السيسى يلتقط صورة تذكارية مع قادة القمة الروسية - الإفريقية

التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وعدد من رؤساء ومسئولي الدول الإفريقية، صورة تذكارية ضمن فعاليات القمة الروسية الإفريقية.

ووصل الرئيس السيسي، قبل قليل، إلى مقر انعقاد القمة الثانية للمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي التي تختتم أعمالها، اليوم الجمعة، بمدينة سان بطرسبرج الروسية.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي رؤساء الدول والحكومات الأفارقة من رؤساء التجمعات الإقليمية الاقتصادية، بحضور الرئيس السيسي بصفته رئيس تجمع النيباد، حيث سيلقي الرئيس السيسي كلمة في اللقاء.