أكرم القصاص يكشف سبل التعاون بين روسيا والدول الإفريقية

أوضح الكاتب الصحفي أكرم القصاص، كيفية حدوث التعاون بين روسيا والدول الإفريقية، قائلاً إن روسيا لديها وجهة نظر أخرى تجاه الغرب ولديها انتقادات، كما أن الغرب لديه انتقادات وهناك عقوبات فرضها الغرب، ترى روسيا أنها عقوبات ظالمة.

وأضاف أكرم القصاص خلال لقائه ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الصين قدمت مبادرة تعتبر من أهم المبادرات، وقالت إنها ضد الاحتلال والغزو، لكنها أيضًا ضد العقوبات غير المبررة، وأن هذه العقوبات تمثل استفزازًا لدول أخرى، لافتًا إلى أن عدم وقف الحرب هو رمز لفشل النظام العالمي الموجود.

وأوضح أن وجهة نظر مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي تتمثل في أنه يجب على التجمعات الإقليمية عربيًا وإسلاميًا وإفريقيًا ألا تنتظر المؤسسات والمنظمات الدولية التي تعتبر عاجزة بشكل كبير، معقبًا "لماذا ننتظر الخارج مع إمكانية أن يكون لنا مبادراتنا".

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يطرح دائمًا في إفريقيا ضرورة التوسط في الصراعات الحدودية والصراعات الداخلية، كما يتم طرح المسارات السياسية عاجلاً أم آجلا.

ولفت إلى أننا بحاجة إلى نظام عالمي أكثر توازنًا وأكثر قدرة على التدخل في مثل هذه النزاعات، وهو ما تطابق به إفريقيا دائمًا، لافتًا إلى أن الدول الأفقر والأضعف هي التي تدفع ثمنًا أكبر لهذه الصراعات.