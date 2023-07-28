المشرف على "القبول بالجامعات الحكومية": لا تغيير فى قواعد التنسيق هذا العام

أوضح السيد عطا، المشرف على تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، قائلًا: "نعمل كمكتب تنسيق في التجهيزات، لكننا لا نستطيع الإعلان عن أي شيء إلا بعد أن تأتي إلينا نتيجة الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم".

وأضاف السيد عطا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه لا يوجد أي اختلاف في التنسيق، حيث يشهد التنسيق هذا العام نفس قواعد العام الماضي بالنسبة لشهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة وكافة الشهادات، مطمئنًا الطلاب بأنه لا يوجد تغيير في قواعد التنسيق هذا العام.

وتابع: "نعمل كمكتب تنسيق منذ ثلاثة أشهر استعدادًا للموسم الجديد، حيث نقوم بعمل الأدلة ومراجعة موقع التنسيق ومراجعة مواقع الكليات والأدلة الاسترشادية للطلاب، وكافة الإجراءات اللوجستية لانتظار النتيجة، فبمجرد إعلان النتيجة ننتظر استلام الطلبة للشهادات من المدارس، حيث أن كل شهادة يكون عليها الرقم السري للطالب، الذي يستطيع من خلاله الطالب الدخول على موقع التنسيق لتسجيل رغباته".