"القرآن كتاب رحمة للعالمين".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 28 يوليو 2023

أعلنت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الرسمي، موضوع خطبة الجمعة اليوم 28 يوليو 2023، الموافق 10 محرم 1445 هجرية.

وأعلنت وزارة الأوقاف في بيان لها، أنها قررت أن يكون موضوع خطبة الجمعة اليوم 28 يوليو 2023 بعنوان “القرآن الكريم كتاب رحمة للعالمين”.

وشددت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة ضرورة الالتزام بنص الخطبة، أو على أقل تقدير بجوهرها، مع الالتزام بضابط الوقت الجديد الذي يقضي بعدم تخطيها 10 دقائق.

كما أكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من الإصابة بفيروس كورونا والتي تتلخص في الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم التصالفح مع إحضار سجادة صلاة شخصية.