الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28 يوليو 2023 فى القاهرة المحافظات

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28 يوليو 2023 في المحافظات من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في الساعات الأولى من الليل، حيث يرغب قطاع عريض من المواطنين في إحياء ساعات الليل المتأخرة في الصلاة والتسبيح والاستغفار والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28 يوليو 2023 في المحافظات

وتعتمد وزارة الأوقاف البيان اليومي الذي تصدره الهيئة العامة للمساحة المصرية والخاص بتوضيح مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28 يوليو 2023 في المحافظات في كافة المساجد التابعة للوزارة في رفع الأذان وإقامة الصلاة وهى كما يلي:

موعد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجْر ٣:٣٢ ص
الشروق ٥:١١ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٢ م
صلاة العَصر ٣:٣٨ م
صلاة المَغرب ٦:٥١ م
صلاة العِشاء ٨:١٩ م

موعد الصلاة في محافظة البحيرة

صلاة الفجْر ٣:٣٤ ص
الشروق ٥:١٤ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٤ م
صلاة العَصر ٣:٤٢ م
صلاة المَغرب ٦:٥٥ م
صلاة العِشاء ٨:٢٣ م


موعد الصلاة في محافظة مرسى مطروح

صلاة الفجْر ٣:٤٣ ص
الشروق ٥:٢٥ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:١٨ م
صلاة العَصر ٣:٥٧ م
صلاة المَغرب ٧:١٠ م
صلاة العِشاء ٨:٤٠ م


موعد الصلاة في محافظة الأقصر

صلاة الفجْر ٣:٤٠ ص
الشروق ٥:١٤ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٦ ص
صلاة العَصر ٣:٢٤ م
صلاة المَغرب ٦:٣٨ م
صلاة العِشاء ٨:٠١ م


موعد الصلاة في محافظة بني سويف

صلاة الفجْر ٣:٣٦ ص
الشروق ٥:١٤ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٢ م
صلاة العَصر ٣:٣٧ م
صلاة المَغرب ٦:٥٠ م
صلاة العِشاء ٨:١٧ م

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