الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس التونسى: الخبز خطّ أحمر.. ومن يتلاعب به لن يفلت من العقاب

قيس سعيد
قيس سعيد

 أكد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد أنّ الخبز خطّ أحمر بالنسبة للتونسيين، وأن من يتلاعب به لن يفلت من العقاب.. مشددا على ضرورة اتّخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء أزمة الخبز.

 

وأوضح الرئيس التونسي -خلال جلسة عمل مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ، مساء اليوم أن زيادة الأسعار هدفها تأجيج الأوضاع الاجتماعية، مشيرا إلى أن الشعب التونسي أصبح على دراية بما هو مقصود، وأن الهيئات المكلّفة بمراقبة الأسعار للأسف غير قائمة بدورها.


وقال إن الأسعار تزيد بشكل غير طبيعي، موجها إنذارا أخيرا لمن يتحركون ضد مصلحة الدولة، مؤكدا أن الشعب التونسي صامد أمام المتآمرين.


ووجه الرئيس بإنشاء لجنة داخل كافة وزارات الدولة لإعادة النظر في التعيينات ومراجعة التعيينات كافة التي تمت، لإظهار الشهادات المزيفة التي انخرطوا بموجبها داخل الإدارة.

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