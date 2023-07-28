الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

توتر جديد في إفريقيا.. قوات رواندا تعبر الحدود الكونغولية

قوات رواندا تعبر
قوات رواندا تعبر الحدود الكونغولية

قال جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية، إن قوات الدفاع الرواندية عبرت الحدود الكونغولية، وهاجمت قوات أمن الحدود.

وتصاعد التوتر بين البلدين مع اتهام الكونغو لرواندا بدعم حركة "إم 23" المتمردة، التي تقاتل الحكومة الكونغولية منذ عقد، بينما تنفي رواندا هذا الاتهام.

وشنت الحركة عدة هجمات شرقي الكونغو هذا العام، ووقعت اشتباكات بين الجيش والمتمردين أسفرت عن نزوح آلاف المدنيين منذ مارس.

وتعمل قوى إقليمية على تهدئة التوتر في العلاقات بين رواندا والكونغو، وقالت مجموعة شرق إفريقيا، إن الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا والرئيس الرواندي بول كاجامي اتفقا على ضرورة أن يوقف متمردو "إم 23" إطلاق النار، وينسحبوا من الأراضي التي استولوا عليها شرقي الكونغو.

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