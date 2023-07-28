خبير: مصر كانت حاضرة بقوة فى القمة الروسية الأفريقية

كشف رمضان قرني خبير الشؤون الأفريقية، عن أهم مخرجات القمة الروسية الأفريقية وأهمية كلمة الرئيس الروسي بوتين.

وقال رمضان قرني ،خبير الشؤون الأفريقية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن مصر كانت حاضرة بقوة في الكلمة الافتتاحية للقمة الروسية الأفريقية.

وأضاف أن مصر كانت حاضرة بقوة في الكلمة الافتتاحية للقمة الروسية، موضحًا أن مصر المدخل الكبير وبوابة دول العالم للقارة الأفريقية، وأن هذه الرؤية الثابتة لكل دول العالم.

وأشار رمضان قرني خبير الشؤون الأفريقية، إلى أن توقيت القمة مُهم للغاية، خاصة أنها جاءت بعد القمة الأمريكية الإفريقية في ديسمبر الماضي، وقبلها الكثير من القمم سواء مع الصين أو الاتحاد الأوروبي.