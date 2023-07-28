الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ماذا تريد موسكو من الدول الأفريقية فى قمة سان بطرسبرج؟.. دبلوماسى يُجيب

السفير صلاح حليمة
السفير صلاح حليمة

كشف السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، الرسائل من القمة الأفريقية الروسية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن روسيا تريد من هذه القمة مخرجات ودلالات كثيرة، لأن هناك تعقيد على المستوى الدولي.

وأضاف أن هناك توجهات نحو نظام دولي جديد متعدد الأقطاب ونظام مالي ونقدي جديد أيضًا يريد التعامل بالعملات المحلية أمام الدولار، موضحًا أن تجمع البريكس يريد نظاما دوليا جديدا.

وأشار إلى أن روسيا في كل هذه التصورات والتغيرات تسعى إلى أن يكون هناك نوع من الشراكة مع الدول الأفريقية في ظل هذا العالم المتغير، موضحًا أن النسخة الأولى من القمة الأفريقية الروسية كانت في عام 2019 في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وفي هذه القمة التاريخية كان هناك اهتمام كبير بالجانب الاقتصادي من الدرجة الأولى.

 

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