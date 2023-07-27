صحفى صومالى لـ "القاهرة الإخبارية": بوتين يستغل أزمة الحبوب للسيطرة على العالم

قال ياسين سعيد، الكاتب الصحفي الصومالي، إن “بوتين” يستخدم أزمة الحبوب لإثبات احتياج العالم لروسيا وليس العكس.

وأضاف “سعيد” خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم" الذي يقدمه الإعلامي كمال ماضي، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن “بوتين” يريد توسيع النفوذ الروسي في إفريقيا، لافتاً إلى أن 80% من الحبوب يتم استيرادها من روسيا وأوكرانيا.

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن أفريقيا لم تصوت ضد روسيا، لافتاً إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد أن يثبت للدول الإفريقية أنه إذا أمسك عنها الحبوب ستواجه مجاعة، ولهذا يجب على الدول الإفريقية إما أن تقف موقفا حياديا أو أن تكون مع روسيا.