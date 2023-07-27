ناقد فني: ثنائية فؤاد المهندس وشويكار لها تجليات كثيرة ومهمة

كشف الناقد الفني الدكتور وليد الخشاب، أستاذ الأدب المقارن، عن أهمية النقد الفني وعلي رأسها الكوميديا.

وقال الخشاب، خلال لقائه ببرنامج" "أطياف"، مع الإعلامية الدكتورة صفاء النجار، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم إن ثنائية فؤاد المهندس وشويكار لها تجليات كثيرة وهامة، وفؤاد المهندس نموذج للتعبير عن الطبقة الوسطي بعد 1952.

أضاف أن فيلم فيفا زلاطا واحدًا من أهم كلاسيكيات السينما والكوميديا العربية، لافتًا إلى أنه فيلم ملء بالتعبيرات السياسية والاقتصادية الكثيرة، والفيلم عبارة عن بناء جمالي شديد التعقيد.

أشار إلى أن أفلام 1963 كرّست لوجود فؤاد المهندس كنجم أول، موضحًا أن الكوميديا مسألة جادة يمكن استباط تاريخنا الثقافي منها.