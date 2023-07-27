الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

البطولة العربية: أهلى طرابلس يفرض التعادل السلبى على الهلال السعودى

الهلال السعودي وأهلي
الهلال السعودي وأهلي طرابلس

فرض فريق أهلي طرابلس الليبي التعادل السلبي على نظيره الهلال السعودي في المباراة التي جمعت الفريقين بافتتاح مواجهات الفريقين من البطولة العربية.

وشهدت المباراة مشاركة ثنائي الهلال الجديد، السنغالي كاليدو كوليبالي القادم من تشيلسي الإنجليزي والبرتغالي روبن نيفيز القادم من وولفرهامبتون الإنجليزي.

وشهدت المباراة العديد من الفرص الضائعة من جانب الفريقين على الرغم من سيطرة الهلال السعودي على مجريات اللقاء من البداية.

وكان أهلي طرابلس قد أهدر أخطر فرصه في الشوط الثاني بعد انفراد تام من أنيس سالتو الذي مرر كرة إلى أبو عرقوب الذي سدد من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

وأضاع الهلال فرصة هدف مؤكد قبل نهاية المباراة بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء على رأس ميشايل الذي مررها إلى عبد الله رديف ليسدد كرة رائعة ارتطمت بالعارضة.

وحصد كل فريق نقطة في المجموعة الثانية التي تضم أيضًا الوداد المغربي والسد القطري.
 

أهلي طرابلس الليبي الهلال السعودي تعادل سلبي البطولة العربية

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