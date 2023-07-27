الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علاقات دولية: روسيا تتحرك لملء الفراغ الذى تركته واشنطن

القمة الروسية الإفريقية
القمة الروسية الإفريقية

قال د. حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن مشاركة أكثر من 49 دولة في القمة الروسية ـ الإفريقية دلالة واضحة على أن الغرب لن ينجح في عزل روسيا بشكل واضح، لأن مشاركة هذا العدد دليل على أن هناك حرص ووجود إرادة  سياسية إفريقية على تعزيز التعاون مع الجانب الروسي بشكل كبير.

أضاف فارس خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم" الذي يقدمه الإعلامي كمال ماضي عبر فضاية القاهرة الإخبارية، أن روسيا من خلال القمة الروسية الإفريقية تقدم رسالة طمأنة للشعوب الأفريقية فيما يخص أزمة الأمن الغذائي، وأيضًا الطاقة، لافتاً إلى أن روسيا تتحرك بشكل إيجابي لملء الفراغ الذي تركته الإدارة الأمريكية، خاصة أنها تأخرت كثيرًا في تقديم الدعم للشعوب الإفريقية التي تحتاج إلى شريك موثوق به، للعمل على إيجاد وتنفيذ المصالح الاستراتيجية المشتركة وفقًا لمبدأ "رابح رابح".

وأوضح أن هذا ما أقدمت عليه روسيا، خاصة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قرارًا يدل على حسن النوايا تجاه القارة الإفريقية بإسقاط حوالي 20 مليار دولار من الديون على الدول الإفريقية الفقيرة، كما تعهد بتقديم الحبوب إلى الدول الفقيرة، خاصة أن الاتفاقية التي لم يتم التمديد لها بين روسيا وأوكرانيا، كانت الدول الافريقية والدول الفقيرة لا تحصل إلا على 2.6% فقط من هذه الاتفاقية.

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