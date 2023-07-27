وليد الخشاب: الفكاهة وسيلة للتغلب على الصعاب في مصر

كشف الناقد الفني د.وليد الخشاب، أستاذ الأدب المقارن، عن أهمية النقد الفني وعلى رأسها الكوميديا.

قال الخشاب خلال لقائه ببرنامج "أطياف"، مع الإعلامية الدكتورة صفاء النجار، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إن الفنون في مصر من أقدم العلوم والكوميديا والفكاهة هى وسيلة لتعامل مع صعوبات الإدارة.

أضاف أن الفكاهة وسيلة للتغلب علي الصعاب في مصر وسوريا لتراكم حضارتهما الطويلة، موضحاً أن عالم مضحك جداً لول فيلم شاهده لفؤاد المهندس وأنه اختار الكتابة عنه لأنه بطل كوميديا طفولته.

أشار إلى أن أفلام 1963 كرست لوجود فؤاد المهندس كنجم أول، موضحاً أن الكوميديا مسألة جادة يمكن استباط تاريخنا الثقافي منها.