الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صفاء النجار: مهرجان المسرح استحدث ورش مجانية لكل الرواد

الدكتورة صفاء النجار
الدكتورة صفاء النجار

كشفت الدكتورة صفاء النجار، الكاتبة والإعلامية الكبيرة، عن أهم فعاليات مهرجان المسرح القومي.

وأضافت خلال تقديم برنامجها "أطياف"، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، أن فعاليات مهرجان المسرح تتضمن عددا من التكريمات للفنانين الذين قدموا أعمال فنية مميزة، وأبرزهم الفنان الكبير صلاح عبدالله ورياض الخولي، ورشدي الشامي، مشيرة إلى المهرجان يتضمن ورش مجانية لكي محبي المسرح ورواده.

المهرجان استحدث عددا من المسابقات والورش المسرحية والتي من بينها ورشة الإدارة المسرحية، وهناك ورشة للتأليف المسرحي برئاسة صفوت حجازي بهدف صخ مؤلفين جدد للمسرح.

وأطلق المهرجان  اسم المؤلف الكبير محمد أبو العلا السلاموني للعام الأول.

وتنطلق من خلال المهرجان فعاليات 5 ورش فنية بعناصر العمل المسرحي المختلف تشمل التأليف والإخراج والإدارة المسرحية من خلال خبراء متخصصين في هذا المجال.

 

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