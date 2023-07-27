"القاهرة الإخبارية" تعرض فيديو يكشف تفاصيل رياضة "البادل"

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" تقريرا يكشف ماهية لعبة "البادل".

وأوضح التقرير، أن لعبة "البادل" هي لعبة رياضية تلعب بين فردين أو فريقين في اللعبة المزدوجة على ملعب يشبه ملعب التنس.

وأشار إلى أن لعبة "البادل" تعد من الألعاب التي تستخدم مضربًا خفيفاً يطلق عليه راكيت، وتلعب الكرة بواسطة مروحة صغيرة مصنوعة من النايلون تسمى شبكة أو فيثر.

وبين الهدف من اللعبة تمرير الكرة فوق الشبكة لتسقط في منطقة الخصم، ومنع الخصم فعل الشيء نفسه.

وتتميز لعبة "البادل" بقواعد محددة تشمل عددًا من الضوابط والتحديات التكتيكية، حيث يجب على اللاعبين ضرب الكرة بالراكيت وتمريرها فوق الشبكة إلى منطقة الخصم دون أن تلمس جانبهم.

ولفت التقرير إلى أن الاتصال بالكرة أكثر من مرة أو سقوطها الأرض خارج الملعب يُحسب خطأ.

وتعتبر لعبة البادل من الألعاب الجماهيرية وتحظى بشعبية واسعة حول العالم.