الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

صفاء النجار: مهرجان المسرح ينطلق بـ40 عرضًا مسرحيًا

صفاء النجار
صفاء النجار

قالت الإعلامية صفاء النجار إن توفيق الحكيم هو واحد من أهم رواد المسرح المصري.

أضافت النجار، خلال تقديم برنامجها "أطياف"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن توفيق الحكيم واحد من أهم رواد المسرحية المصرية التي تم تقديمها علي خشبة المسرح وهو يلقب بأبو الفنون.

أشارت إلى أن مهرجان المسرح القومي أهم فعالية حالياً وهو يلفت النظر لجهود ضخمة وأعمال مهمة بأهمية المسرح الذي يجعل الفنانين يكملون أعمالهم رغم الفترة الصعبة التي يمر بها المسرح.

وأكدت أن الوضع الآن مبشر وهناك التفات واهتمام كبير بأهمية المسرح، موضحة أن المهرجان ينطلق يوم 29 يوليو وتستمر فعالياته يوم 19 أغسطس تحت رئاسة الفنان محمد رياض وهذه الدورة تحمل اسم الفنان الكبير عادل إمام.

أوضح أن المهرجان ينطلق بـ40 عرصًا مسرحيًا، بمشاركة جميع قطاعات المسرح منها البيت الفني للفنون الشعبية والمسرح الحر والهواه والمسرح الجامعي والكنسي.

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