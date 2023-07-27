الخميس 27 يوليو 2023
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مصر

السيسى يعزى رئيس الإمارات فى وفاة أخيه الشيخ سعيد بن زايد

جريدة الدستور

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تقدم بخالص التعازي والمواساة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في وفاة أخيه الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبو ظبي، منوهًا ب ما قدمه الفقيد من عطاء وإخلاص لخدمة وطنه، ولتعزيز العلاقات الأخوية بين مصر والإمارات، راجيًا الله عز وجل أن يسكن الفقيد فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ومن جانبه؛ أعرب  الشيخ محمد بن زايد عن تقديره للمشاعر الأخوية الصادقة التي أعرب عنها  الرئيس، مشيدًا بالعلاقات الوثيقة بين مصر والإمارات قيادة وشعبًا، ومعربًا عن خالص تمنياته بدوام الأمن والاستقرار والازدهار لمصر.

 

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