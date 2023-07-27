الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ما دوافع تقارب روسيا مع الدول الأفريقية؟.. خبير يجيب

القمة الروسية الأفريقية
القمة الروسية الأفريقية

قال كريم إسماعيل، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن التعالي الذي كان يتعامل به الغرب مع الدول الإفريقية بشكل كبير، لم يكن شيئًا مستحبًا، ولم يكن به مصداقية. 

وأضاف كريم اسماعيل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب" الذي يقدمه الإعلامي أحمد بشتو، عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن التقارب على المستوى الاقتصادي بين روسيا ودول القارة الإفريقية له العديد من الدوافع، لافتاً إلى أن هناك العديد من الملفات المطروحة يتم العمل عليها من أجل الهيمنة على الدولار. 

وأشار إلى أن روسيا وأفريقيا تهدف إلى الهيمنة على الدولار الذي يشكل أزمة كبيرة جدًا في المنطقة، منها تركيا، مصر، روسيا، كما أن توفير الأمن الغذائي لدول القارة هو موضوع في غاية الأهمية، حيث يوجد أزمة نقص في الغذاء في أفريقيا، وتستطيع روسيا أن توفر هذا بشكل كبير جدًا، كما أن روسيا تولي اهتماما كبيرًا مع الدول الإفريقية كلها، حيث يوجد بها مصالح مشتركة تسعى روسيا لتعميق التعاون التجاري والاقتصادي كبير جدًا وشراكات استراتيجية بأرقام كبيرة جدًا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار.

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