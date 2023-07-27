ميدلي لأشهر أغنيات بهاء سلطان يشعل أجواء العلمين الجديدة

قدم أعضاء كورال "هارموني عربي" ميدلي لأشهر أغنيات الفنان بهاء سلطان التي أشعلت مهرجان العلمين الجديدة، وذلك ضمن فقرات حفل مسرح الشارع، على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

كانت "ياترى" و"براحة شوية" أبرز مجموعة الميدلي التي قدمها الكورال لإحياء أغاني الفنان بهاء سلطان ضمن فقرات حفل اليوم بسهرة فنية في مهرجان العلمين الجديدة.

ويحيى كورال هارموني عربي سهرة فنية في مهرجان العلمين الجديدة، وبدأت السهرة بأغنية "ياأسمر اللون"، وتلاها أغنية "يونس"، فيما تم تقديم باقة متنوعة من الأغاني الفلكلور الشعبي السيناوي والأسواني وغيرها من الأغاني التي لاقت تفاعلا واسعا من حضور الحفل.