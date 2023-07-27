الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| أمين الفتوى: الرسول أمر بالإحسان إلى البنات (فيديو)

الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة، حول "حكم تميزها وتفضيلها لابنتها على أولادها الذكور، هل فى هذا الأمر إثم أم لا؟ ". 

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، اليوم الخميس، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة "الناس": "أنا أويد تدليل الفتاة على الذكور، البنات فى البيت نعمة، واللى يكرمها ربنا يبارك له فى الولد، فهى ضيفة فى البيت وشوية بتمشى وتروح بيت زوجها".

وتابع: "إن الرسول صلّ الله عليه وسلم عشان يحببنا فى البنات قال لنا اللى هيحسن ويربى البنت كويس هيدخل الجنة، لأن الصدور بتنشرح لما بيجى ولاد"، مستشهدا بالحديث النبوى الشريف القائل: " منْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا، دَخَلْتُ أَنَا ... كُن له ثلاث بنات: يؤويهن، ويرحمهن، ويكفلهن؛ وجبت له الجنة ألبتة".

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

https://www.youtube.com/watch?v=n0yqkJSwAK4 
 

 

قناة الناس فتاوى الناس الإحسان إلى البنات تربية الأبناء

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