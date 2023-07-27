الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادي: القمة الأفريقية ـ الروسية وجه آخر لنظام عالمي جديد

القمة الروسية الأفريقية
القمة الروسية الأفريقية

قال الخبير الاقتصادي د.مراد كواشي إن العالم اليوم يشهد حالة من الاستقطاب الشديد، لافتًا إلى أنه سينتقل من عالم أحادي القطبية إلى ثنائي أو متعدد القطبية. 

أضاف كواشي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المراقب" الذي يقدمه الإعلامي أحمد بشتو، عبر فضائية القاهرة الإخبارية أن روسيا تقود قطب كبير ربما يضاهي أو أكبر من القطب الغربي، لافتًا إلى أن روسيا والصين يقومون الآن بمناورات كبيرة جدًا تحاول استمالة أكبر عدد من الدول، خاصة في أفريقيا.

أوضح الخبير الاقتصادي أن سوق أفريقيا يعتبر واعدًا، كما أنه يعتبر محل صراع دامي بين القوى الاقتصادية العالمية ما بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بجانب روسيا والصين من جهة أخرى.

أشار كواشي إلى أن هذه تعتبر رسائل تقدمها موسكو إلى دول العالم على أنها انتصرت في صراعها مع الغرب، لافتاً إلى أنه كلما قامت الولايات المتحدة والغرب بفرض عقوبات على روسيا تخرج موسكو بسياسات واستراتيجيات جديدة.

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