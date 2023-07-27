وسط تفاعل الحضور.."آه يا دنيا" تشعل أجواء مهرجان العلمين

تألقت إحدى أعضاء كورال "هارموني عربي" في غناء أغنية "آه يادنيا"، للمطربة الشعبية بوسي التي أشعلت مهرجان العلمين الجديدة، وذلك ضمن فقرات حفل مسرح الشارع، على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

ويحيى كورال "هارموني عربي" سهرة فنية في مهرجان العلمين الجديدة، وبدأت السهرة بأغنية "ياأسمر اللون"، وتلاها أغنية "يونس"، فيما تم تقديم باقة متنوعة من الأغاني الفلكلور الشعبي السيناوي والأسواني وغيرها من الأغاني التي لاقت تفاعلا واسعا من حضور الحفل.

وانطلقت فعاليات مسرح الشارع، منذ قليل، على هامش مهرجان العلمين الجديدة.