الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وسط تفاعل الحضور.."آه يا دنيا" تشعل أجواء مهرجان العلمين

كورال هارموني عربي
كورال "هارموني عربي"

تألقت إحدى أعضاء كورال "هارموني عربي" في غناء أغنية "آه يادنيا"، للمطربة الشعبية بوسي التي أشعلت مهرجان العلمين الجديدة، وذلك ضمن فقرات حفل مسرح الشارع، على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

ويحيى كورال "هارموني عربي" سهرة فنية في مهرجان العلمين الجديدة، وبدأت السهرة بأغنية "ياأسمر اللون"، وتلاها أغنية "يونس"، فيما تم تقديم باقة متنوعة من الأغاني الفلكلور الشعبي السيناوي والأسواني وغيرها من الأغاني التي لاقت تفاعلا واسعا من حضور الحفل.

وانطلقت فعاليات مسرح الشارع، منذ قليل، على هامش مهرجان العلمين الجديدة.

آه يادنيا مهرجان العلمين الجديدة هارموني عربي كورال هارموني عربي مهرجان العلمين

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