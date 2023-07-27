الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: روسيا توسع عدد الدول الإفريقية المصدرة للحبوب

الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره بوتين

قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعد وأكد استعداد بلاده لتوريد الحبوب إلى الدول الإفريقية، لا سيما إلى الدول الأكثر حاجة إلى هذه الحبوب بشكل مجاني حول إمكانية زيادة عدد الدول التي ستصدر إليها روسيا الحبوب بشكلَ مجاني.

أضاف مشيك خلال مداخلة لبرنامج "المراقب" الذي يقدمه الإعلامي أحمد بشتو عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن روسيا الآن بدأت جديًا تتعاون مع الدول الإفريقية بمشاريع واعدة وبتعاون استراتيجي وأيضًا استثماري، مؤكدًا أن موسكو ستوسّع من قائمة الدول الإفريقية التي ستورد إليها الحبوب الروسية بشكل مجاني، وحول الحبوب التي ستصدرها أيضًا روسيا تجاريًا إلى الدول الإفريقية، حيث ستكون رخيصة وأقل بكثير مما كانت روسيا تبيعه إلى هذه الدول فى وقت سابق. 

أوضح مراسل القاهرة الإخبارية أن روسيا بعد العملية العسكرية ليست كما قبل، فهي الآن تبحث جديًا عن شريك لها في العالم، لاسيما أن الدول الإفريقية تتمتع بموقع مهم، إضافة إلى الموارد التي تتمتع بها القارة الإفريقية.

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