الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

21 ألفًا سلفة للفلاح.. البنك الزراعى يزف بشرى سارة لمزارعى القصب

علاء فاروق
علاء فاروق

أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أنه تم النظر إلى الفئات التسليفية التي تعطى بالفعل للفلاح والتي كانت تعتبر ضئيلة مقارنة بمستلزمات الإنتاج، وتم تحريكها 4 مرات متتالية.

أضاف فاروق، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد:"وصلت سلفة فدان قصب السكر إلى 21 ألف جنيه للفلاح، بعدما كانت 10 آلاف جنيه والري المطور وصل إلى 23 ألف جنيه".

وتابع "زودنا توزيع الأسمدة المدعمة والبذور والتقاوي، بالتنسيق مع وزارة الزراعة من خلال 70 منفذًا للشركة الزراعية التي هي ملك خاص للبنك الزراعي المصري".

وواصل: "نساعد على دعم المستثمرين في استيراد التقاوي الخاصة بالزراعات مثل البطاطس والبنجر، علاوة على منظومة التحسين الوراثي، باستبدال قطعان الماشية الموجودة للأكثر إنتاجًا وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي".

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