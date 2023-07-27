الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علاقات دولية: إفريقيا أصبحت منطقة مهمة فى عقل روسيا

القمة الروسية الأفريقية
القمة الروسية الأفريقية

علّق د. عمرو الديب، أستاذ العلاقات الدولية، على مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة “الأفريقية ـ الروسية”.

وقال الديب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إن القارة الإفريقية أصبحت منطقة مهمة في عقل روسيا.

أضاف أن روسيا تنظر إلى القمة الإفريقية الروسية بعين الاهتمام وتحاول فتح مزيد من أفق التعاون مع الدول الإفريقية للتأكيد على الوضع الدولي الحالي القائم على أقطاب عديدة، وتنتظر ورسيا الدعم والتعاون في هذا الاتجاه.

أشار إلى أن روسيا تحاول خلق مزيد من الشراكات الدولية في القارة الإفريقية خاصة بعد وجود منافسين أقوياء لها يسعون من خلال تواجدهم في القارة إلى تحريك الدول الإفريقية إلى صفهم.

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