متحدث الحكومة: فترة انقطاع الكهرباء ستكون معلومة بالساعة

كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء تفاصيل تصريحات د. مصطفي مدبولي بالعمل أونلاين يوم الأحد.

وقال سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم إن يوم الأحد من كل أسبوع سيعتبر يوم عمل من المنزل لموظفى الحكومة لترشيد الكهرباء باستثناء المتعاملين مع الجمهور.

وأضاف أن كل المبانى الحكومية ستشهد إطفاء كل الأنوار والأجهزة التى تستهلك كهرباء بعد انقضاء يوم العمل: "تخفيف الأحمال سيكون لمدة ساعة إلى ساعتين يوميًا على الأكثر وإعلان جدول المواعيد الإثنين المقبل".

وتابع "أى إضاءات خارجية غير مهمة سيتم إطفاؤها، وسيتم إعلان كل المواعيد بتخفيف الأحمال وانقطاع التيار، حتى يكون هناك شفافية ووضوح فى فترات الانقطاع، حتى يكون هناك تفادى لفترات الانقطاع خاصة أثناء ركوب الأسانسير".

وأكمل: "ستكون فترة الانقطاع معلومة بالساعة والمدة المحددة سواء بالنهار أو بالليل وسيكون هناك شفافية فى الإعلام وهيخلق أريحية كبيرة بين المواطنين".