الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تفاصيل بطولة البادل بمهرجان العلمين الجديدة

فعاليات مهرجان العلمين
فعاليات مهرجان العلمين

يواصل برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023 "العالم عالمين.

قال أحمد غنيم مراسل فضائية "الحياة" من العلمين، إن هناك فعاليات عديدة تقام فى مهرجان العلمين الجديدة، كما أن العروض الفنية من كافة الفرق الشعبية المصرية تبدأ يوميا وحتى المساء.

وقال إسماعيل صديق، أحد منظمى بطولة "البادل" بمهرجان العلمين الجديدة، إن البطولة تقام على مدار 3 أيام.

وتابع "البادل بطولة دولية تابعة للاتحاد الدولى للبادل، وكذلك الاتحاد المصرى، ومصر توضع على الجدول الرسمى للبطولة، والبطولة بها جوائز مادية كبيرة ولها تصنيف ومراكز عالمية للاعبين".

أشار إلى أن لعبة البادل تنتشر على كافة السواحل بالدول، "اليوم سيقام دور الـ32 للرجال، وغدا صباحا دور الـ16 للسيدات، ويوم السبت نصف النهائى والنهائى للسيدات والرجال".

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