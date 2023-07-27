الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 لجميع المواد للشعبة العلمية

الثانوية العامة 2023
الثانوية العامة 2023

توزيع درجات  الثانوية العامة 2023  لجميع المواد للشعبة العلمية من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدهول على مؤشر البحث جوجل .

الدستور يستعرض من خلال التقرير التالى جميع  التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر .

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 لجميع المواد للشعبة العلمية  

توزيع درجات المواد المشتركة لطلاب الثانوية العامة 2023 بين الشعبتين (العلمية بفرعيها – والأدبية) وتضاف للمجموع .

هناك ثلاث مواد مشتركة بين طلاب الثانوية العامة للشعبتين العلمية بفرعيها (علوم-رياضيات) والشعبة الأدبية وهم كالتالى :

اللغة العربية

مادة اللغة العربية من المواد اللاث المشتركة بين شهبتى الثانوية العامة ودرجتها الكلية هى 80 درجة 

اللغة الأجنبية الأولى 

وهى المادة الثانية المشتركة بين طلاب الثانوية العامة لجميع الشعب العلمية والادبية ومجوعها الكلى هو 50 درجة .

اللغة الأجنبية الثانية

وهى المادة  الثالثة المشتركة بين طلاب الثانوية العامة للعشبتين العلمية والأدبية  ودرجتها  40 درجة 

 توزيع درجات مواد لا تضاف للمجموع مقرره على جميع الشعب للثانوية العامة :

التربية الدينية

ودرجتها الكلية هى  25 درجة.

التربية الوطنية

ومجموعها الكلى 25.

الاقتصاد والاحصاء :

ومجموعها من 50 درجة 

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 علمي علوم

توزيع درجات مادة الكمياء  لشعبة علمى علوم :2023

مادة الكمياء ومجموعها الكلى 60 درحة .

توزيع درجات مادة الفيزياء 2023

المجموع الكلى للفيزياء هو 60 درجة .

توزيع درجات مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية  2023 

المجموع الكلى لمادة الجيولوجيا والعلوم البيئية هو  60 درجة

توزيع درجات مادة الأحياء علمى علوم 2023 :

تحصل مادة الأحياء على 60 درجة من المجموع الكلى لدرجات الثانوية العامة .

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 علمي رياضة

توزيع درجات المواد المشتركة بين علمى علوم وعلمى رياضة 2023 :

توزيع درجات مادة الكمياء  2023

مادة الكمياء ومجموعها الكلى 60 درحة .

توزيع درجات مادة الفيزياء 2023

المجموع الكلى للفيزياء هو 60 درجة .

توزيع درجات مادة الجبر والهندسة الفراغية :

المجموع الكلى هو 30 درجة 

توزيع درجات مادة التفاضل والتكامل:

المجموع الكلى لمادة التفاضل والتكامل  هو  30 درجة

توزيع درجات مادة استاتيكا :

المجموع الكلى لها هو  30 درجة 

توزيع درجات مادة  ديناميكا :

مجموعها من 30 درجة 

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 لجميع المواد للشعبة العلمية توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2023 توزيع درجات المواد المشتركة لطلاب الثانوية العامة 2023 توزيع درجات مواد لا تضاف للمجموع مقرره على جميع الشعب للثانوية العامة توزيع درجات المواد المشتركة بين علمى علوم وعلمى رياضة 2023

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