لاعبان إسبان من بطولة البادل بالعلمين الجديدة: "سعداء للمشاركة"

أجرت هدير جميل، مراسلة برنامج "اليوم" في العلمين الجديدة مقابلة مع لاعبين إسبان من أفضل مائة لاعب في العالم في لعبة البادل، وهما خافيير لوبيز، إكاردو.

وقال خافيير لوبيز، لاعب إسباني مشارك ببطولة البادل الدولية بالعلمين الجديدة، خلال لقائه ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية dmc، على هامش فعاليات مهرجان العلمين الدولي الجديدة 2023، إن الزيارة هى الأولى التي يقوم بها إلى العلمين الجديدة: "أرى أن المدينة جميلة جدًا وبها كل التسهيلات الممكنة، ونحن سعداء للغاية بكوننا هنا ومتحمسون للمشاركة في هذه البطولة".

وقال سيرخيو إيكاردو، لاعب إسباني مشارك ببطولة البادل الدولية بالعلمين الجديدة، إن المدينة جميلة ورائعة كل الأماكن هنا حديثة، وكلها على درجة عالية من النظافة، حمامات السباحة رائعة، والشاطئ والرمال، الجو هو أفضل جو بالعالم.

أوضح أن لعبة البادل ظهرت بإسبانيا في 1994، لافتاً إلى أن هناك فريق مصري بمستوى تنافسي للغاية:"نحن نعلم ذلك جيدًا من خلال هذه البطولة المنظمة حالياً".