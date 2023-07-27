الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل:" سلامتك تهمنا" ضد مخاطر العمل بقطاع المقاولات ببورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد مبادرة سلامتك تهمنا  لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، في قطاع المقاولات ، وذلك بقاعة الاجتماعات بفندق ريستا السياحى ، وبمشاركة  16 منشأة و 38 عامل من تلك المنشآت ، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة تكثيف التوعية والتثقيف حول سبل وأساليب السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على العمال في مختلف المنشآت لتوفير بيئة ومناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويساهم في دفع الاقتصاد القومى وتحقيق التنمية المستدامة .

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد في تقريره الذي تلقته الوزارة، افتتاح المبادرة بكلمة أوضح فيها دور مديرية العمل في توعية كافة المنشآت ، وخاصة دور تفتيش السلامة والصحة المهنية في توجيه المنشآت وتعزيز العمــل الأمــن وبيئة العمــل الصحيــة لجميع العاملين والعمل في بيئة عمل آمنة، كما قام المهندس فتحي عبد الوهاب من العاملين بشركة صان مصر بعرض مجمل أنشطة الشركة في مشاركتها للمقاولين من الباطن بحضور  المهندس خالد النبراوي مدير عام إدارة السلامة والصحة المهنية  ،و المهندس خالد حسين مدير عام الصيانة الشاملة بالفرع الشرقى .

وأضاف مدير المديرية ان المبادرة تضمنت مجموعة من المحاضرات ألقت المحاضرة الاولى منها حنان عباس تناولت خلالها العمل في الأماكن المغلقة والمخاطر المحتملة داخل الأماكن المغلقة واجراءات الدخول لتلك الأماكن وتصاريح العمل المتعلقة بذلك ودور مفتش السلامة والصحة المهنية  في مراجعة تلك الإجراءات، كما ألقت المحاضرة الثانية إيمان مسعد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ناقشت فيها الحوادث الجسيمة التي حدثت بالأماكن المغلقة ، وأسباب حدوثها وطرق تجنب حدوثها مرة أخرى ، كما حضر المبادرة مديري ومفتشي مكتب بورسعيد وبورفؤاد للسلامة والصحة المهنية.

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 الأزهري| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بالاسم فقط

الحكومة تعلن مدد انقطاع الكهرباء يوميًا لتخفيف الأحمال

موعد انتهاء الموجة الحارة الحالية 2023 وحالة الطقس في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟