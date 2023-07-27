وزارة العمل : بدء دورة تدريبية مجانية في "الطاقة الشمسية" لشباب قنا

أعلنت مديرية العمل بمحافظة قنا عن بدء الدورة التدريبية المجانية على الطاقة الشمسية ﺑﻤركز التدريب المهني التابع للمديرية بقفط ، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة ، وذلك لمدة 26 يوم تدريبى ، على أحدث التجهيزات والمعدات والتي تساهم في تطوير العمل في مجال الطاقة الشمسية ،وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتوفير برامج تدريبية للشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل ، ووظائف المستقبل، لتأهيلهم للحصول على فرصة عمل لائقةأو اقامة مشروع صغير خاص بهم ..

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها تلقت تقريراً من أحمد جابر مدير مديرية العمل بقنا ، أفاد فيه أن الدورة التدريبية تهدف إلى تدريب الشباب وتأهيلهم في مجال الطاقة الشمسية ، ومدتها 26 يوم تدريبى ﺑﻤركز التدريب المهني بقفط.، مع تشجيع الشباب من الجنسين والشباب ذوي الهمم على التقدم للالتحاق بالتدريب ، حيث تشمل مميزات التدريب: الحصول على شهادة معتمدة بإﺗﻤام الدورة من وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي ، وبدل انتقال نقدي يومي لكل متدرب، تُصرف في نهاية الدورة التدريبية، مع وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي ، وأدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب مجاناً ، مع إعطاء الأولوية في الحصول على فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها.

وأضاف مدير المديرية ان شروط التقديم للحصول على الدورات المتوفرة في هذا المجال : الحصول على مؤهل عالي أو متوسط ، والسن لا يزيد عن ٣٥ سنة ، مع اجتياز المقابلة الشخصية ، ومحدداً الأوراق المطلوبة بعد اجتياز المقابلة الشخصية : صورة من بطاقة الرقم القومي ، وصورة من المؤهل الدراسي ، وصورتين شخصيتين ، وصورتين من الموقف من التجنيد للذكور ،و شهادة قيد (كعب عمل) ، وسيرة ذاتية للمتقدم ، وللإطلاع على مزيد من التفاصيل والتسجيل من خلال قراءة الـ QR code بالإعلان المرفق ، والذي يحتوي على رابط لاختبار قبلي، وسيتم إخطار الناجحين للتقدم للمقابلة الشخصية ، والتي ستُجرى في مقر مديرية العمل بقنا .