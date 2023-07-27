البطولة العربية: أدهم المخادمة حكمًا لمباراة أهلي طرابلس والهلال السعودي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم أسماء طاقم تحكيم مباراة أهلي طرابلس والهلال السعودي في البطولة العربية.

موعد مباراة أهلي طرابلس الليبي والهلال السعودي بالبطولة العربية

ويواجه أهلي طرابلس الليبي نظيره الهلال السعودي، في الثامنة مساء، على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات، بكأس الملك سلمان للأندية.

أسماء حكام مباراة أهلي طرابلس والهلال بالبطولة العربية

ويقود مباراة أهلي طرابلس الليبي والهلال السعودي، الحكم الدولي أدهم المخادمة، ويعاونه كل من أحمد الرويلي، ومحمد خلف حاملا للراية، وحنا حطاب حكمًا رابعًا، وهيثم القراط حكمًا لـ VAR وخليل حساني معاونًا له.

كانت منافسات البطولة العربية للأندية، انطلقت عصر اليوم، وذلك بإقامة مواجهة السد القطري والوداد المغربي، والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

مجموعات كأس الملك سلمان

المجموعة الأولى: الترجي والصفاقسي التونسيين، واتحاد جدة السعودي والشرطة العراقي.

المجموعة الثانية: السد القطري والوداد المغربي والهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي.

المجموعة الثالثة: الزمالك واتحاد المنستيري التونسي والنصر والشباب السعوديين.

المجموعة الرابعة: شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي والكويت الكويتي والوحدة الإماراتي.

جدول مباريات كأس الملك سلمان للأندية

الجولة الأولى للمجموعات: 27 و28 يوليو.

الجولة الثانية للمجموعات: 30 و31 يوليو.

الجولة الثالثة للمجموعات: 2 و3 أغسطس.

مباريات ربع النهائي: 5 و6 أغسطس.

مباريات نصف النهائي: 9 أغسطس.

موعد المباراة النهائية: 12 أغسطس.

جوائز بطولة كأس العرب

المركز الأول: 6 ملايين دولار.

المركز الثاني: 2.5 مليون دولار.

نصف النهائي: 200 ألف دولار.

ربع النهائي: 150 ألف دولار.

دور المجموعات النهائي: 100 ألف دولار.

دور المجموعات: يحصل كل ناد على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه.