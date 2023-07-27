صحفى: الرئيس السيسى أول من طالب بضرورة تحكيم العقل فى الحرب الأوكرانية

قال الكاتب الصحفي محمد الجالي، إن العام يمر بظروف قاسية جدًا، فما إن انتهت أزمة كورونا حتى جاءت الحرب الروسية الأوكرانية"، وذلك ردًا على كيفية نظر القيادة السياسية للقمة الروسية الإفريقية من خلال التصريحات التي أدلى بها الرئيس في عدة لقاءات حول هذه القمة".

أضاف الجالي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر فضائية dmc، أن هناك مبادرة إفريقية يتزعمها الرئيس عبدالفتاح السيسي والقادة الأفارقة التي كانوا يحملونها في حقائبهم في منتدى سانبطرسبورغ، لافتاً إلى أنه قبل الرئيس بوتين كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد حضر لقاء قبل ذلك.

وأوضح أن هذه المبادرة تأخذ زخمًا كبيرًا، وهناك اهتمام كبير من الرئيس الروسي بهذه المبادرة؛ نظرًا للعلاقات الوطيدة بين الدول الإفريقية من جهة وروسيا من جهة أخرى، حيث توجد أزمة الحبوب التي يعاني منها العالم التي خيمت عليها أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وموضوع وصول الحبوب إلى الدول الإفريقية ودول العالم التي تعاني من مشكلات عديدة.

وأكد أن الرئيس السيسي أول من أطلق نداء بضرورة أن يستمع العالم إلى صوت العقل وإلى الصوت الإفريقي، وإلى ضرورة أن تتوقف هذه الحرب فورًا عندما تحدث في كلمته التاريخية في مؤتمر المناخ الماضي في شرم الشيخ التي استضافته مصر وحقق نجاحًا باهرًا.